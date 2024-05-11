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رياض - احمد صلاح - الكاتب هاني السعدي أبدع تمثيلاً وكتابةً وأنجب نجوماً
من هو هاني السعدي؟
- هاني السعدي كاتب وممثل سوري فلسطيني ولد في 6 يونيو عام 1944 في مدينة صفورية التابعة لقضاء الناصرة في الجليل في فلسطين والتي هجر أبنائها عنها إثر سيطرة قوات الكيان الصهيوني عليها عام 1948، وهو متزوج وله 5 بنات هن بالترتيب : نورا، لارا، ريم، روعة، ربى وجميعهن عملن بالتمثيل إلا أن روعة وربى هما الأكثر شهرة لأنهما تابعتا عملهما في هذا المجال، وهو عضو في نقابة الفنانين منذ 18 فبراير عام 1973.
مسيرة هاني السعدي في مجال التمثيل
- دخل هاني السعدي عالم التمثيل من بوابة فيلم الغزلان الذي عرض عام 1969 رفقة كل من سميرة توفيق وناجي جبر وياسين بقوش.
- مثل أيضاً في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام بين عام 1969 وعام 2002 من بينها: أسعد الوراق، الحدود، تجارب عائلية، آخر الفرسان، أبو البنات، حارة نسيها الزمن والعديد من الأعمال الأخرى، رفقة نجوم الدراما السورية والعربية أمثال سميرة توفيق ودريد لحام و رشيد عساف وغسان مسعود وجمال سليمان وسلمى المصري ومنى واصف وعبدالهادي الصباغ و رغدة وآخرين كثر.
- مثل أيضاً في المسـرح وكان من أعماله: “حفلة سمر من أجل خمسة حزيران، رأس المملوك جابر، وجميع مسرحيات المسرح الوطني الفلسطيني مع المخرج جواد الأسدي”.
- كما كتب العديد من الأعمال الإذاعية وشارك فيها أيضاً.
- توقف عن التمثيل عام 2002 في مسلسل آخر الفرسان الذي كان من تأليفه أيضاً وتفرغ للكتابة بعد أن قضى في مسيرته في مجال التمثيل أكثر من 30 عاماً.
- في رصيد هاني السعدي حوالي 25 عملاً في السينما والتلفزيون كممثل وبعض هذه الأعمال كانت من تأليفه.
الأعمال التي ألفها هاني السعدي
- كتب هاني السعدي العديد من الأعمال التي لا زالت عالقة في أذهان الكثيرين فبرع في كتابة الفانتازيا التاريخية ومن منا لا يذكر مسلسلات البركان والجوارح والكواسر والفوارس وغضب الصحراء وآخر الفرسان وصراع الأشاوس.
- برع أيضا في كتابة المسلسلات الدرامية الاجتماعية التي تعالج القضايا التي يعاني منها المواطن كمسلسلات أبو البنات وحاجز الصمت وعصر الجنون و جنون العصر وقتل الربيع وأبناء القهر الذي نال عنه جائزة أفضل مسلسل عربي في المؤتمر الطبي في باريس و الحائز أيضاً على شكر من وزارة الصحة و مركز مكافحة الإيدز.
- كما كتب في السينما فيلم ليل الرجال وكتب في الإذاعة برامج متعددة.
معلومات عن هاني السعدي
- بدأ طفولته في مخيم اليرموك في مدينة دمشق حيث كان يعمل في عطلته الصيفية في ملحمة كما عمل بائعا على عربة خضار وهو ما جعله قريباً جداً من معاناة المواطن في تلك الفترة، بل كان يحمل جزءاً من تلك المعاناة آنذاك.
- هاني السعدي من الأشخاص الذين غالبا ما كانوا كتومين فيما يخص أسرته وحياته الشخصية وهو أحد الطباع التي أورثها إلى بناته حتى بداية انتشار عالم السوشل ميديا، رغم ذلك كان السبب المباشر في دخول بناته عالم التمثيل منذ الصغر وقد استمرت ابنتيه روعة وربى لتكونان من النجوم الشباب على الساحة الفنية الآن.
- ورد حسب أحد المصادر أن المخرج حاتم علي حرم هاني السعدي من الحصول على 100 ألف دولار مكافأة عن أحد الأعمال وهو ما قيل عن لسان هاني السعدي نفسه حسب تلك المصادر.
- تعرض هاني السعدي لوعكة صحية عام 2015 علماً أنه مصاب بأمراض قلبية.
- عند اعتزال ابنته روعة التي تعرضت لإشاعة حول وجود علاقة بينها وبين قيس شيخ نجيب فحاول هاني السعدي إقناعها بعدم التخلي عن التمثيل ولكنه لم ينجح في ذلك مباشرة، ولذلك عادت للتمثيل والوسط الفني بعد حوالي 8 سنوات.