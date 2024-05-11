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رياض - احمد صلاح - أفنان الباتل فاشينيستا سعودية يتابعها 9 مليون على انستغرام

من هي أفنان الباتل؟

تعد أفنان الباتل من أوائل المدونات السعوديات، حيث يتابعها حتى الآن حوالي 8.6 مليون شخص عبر تطبيق “انستغرام“.ولدت أفنان الباتل في عام 1987، وهي خريجة قسم اللغات والترجمة في جامعة الإمام محمد بن سعود.أفنان الباتل هي ابنة رجل الأعمال السعودي سليمان الباتل.

زواج افنان الباتل

تزوجت أفنان الباتل من رجل الأعمال عبد العزيز الناصر قبل 3 سنوات وزُفت إليه في حفل ضخم، استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، وسط حضور ذوي العروسين وأصدقائهم المقربين، وطغى على أجواء حفل الزفاف البذخ والترف.

مفاجأة ولادتها لمولودها الثاني في 19 يونيو 2021

فاجأت نجمة “سناب شات” السعودية أفنان الباتل متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان نبأ استقبالها طفلها الثاني.

وزفت أفنان الباتل نبأ ولادة طفلها الثاني بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات” والذي قالت فيه: “الحمد لله على ثاني العطايا.. الحمد لله الذي رزقني روحًا من روحي ونبضا ثانيًا لقلبي”.

وتابعت: “صرخة عذبة أطلقها صغيري ليبث أروع خبر بقدومه للحياة.. مشعل بن عبدالعزيز دمت نبضا لقلب والدك ونور عين والدتك”.

وعبر وسم “#أفنان_الباتل”، تلقت نجمة السوشال ميديا التبريكات والتهاني من رواد “تويتر“، فيما عبر قسم من متابعيها عن استهجانهم من نبأ ولادتها المفاجئ خاصة بأنها لم تخبرهم بحملها مسبقًا.

أهم عشر معلومات عن الفاشينيستا افنان الباتل

• هي ابنة رجل أعمال سعودي.

• لديها 3 أخوة، وهي الأخت الكبرى ، ولديها ابنة أخ تسمى العنود.

• كانت بداية شهرتها عن طريق تصوير وتوثيق مراحل حياتها وممارساتها وكافة أنشطتها.

• بدأت بنشر هذه الصور على موقع سبيس وفليكر، وكانت صورها تلقى استحسان واعجاب الجمهور.

• فيما أصبحت أكثر استجابة، قامت بنشر مسيرة حياتها الشخصية أولا بأول، بعدها عملت على تسجيل حسابات لها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان أشهرها تطبيق انستقرام الذي تخطى معجبيها ومتابعيها 8 مليون متابع.

• عملت على توثيق وتصوير كل تفاصيل حياتها من ممارسات رياضية، وسلوكها في التجارة والتسوق.

• سجلت زيارتها للأندية وعالم الرياضة.

• كما عملت على استشارة الجمهور في كافة أمور حياتها.

• كانت أفنان تعمل على مشاركة اقتراحات جمهورها.

• وكانت اختها هنادي هي المرافق الشخصي لها، حيث عملت شقيقتها المصورة الاحترافية، على تصوير وتوثيق كل لحظاتها بطريقة مميزة.

• تعتبر افنان الباتل فتاة ذكية ومرحة وهي من أشهر الفتيات السعوديات.

• شخصية أفنان المرحة، وأسلوبها، جذب إليها جمهور خليجي وعربي كبير، متابع ومحب لأنشطتها التي لاقت استحسان الجميع.

تفاصيل عن هدية افنان الباتل لوالدتها

نشرت الفاشينيستا السعودية أفنان الباتل مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، حيث ظهرت من خلاله مع شقيقتها شادن ووالدتهما التي كانت تبكي بشدة، من الفرح بسبب المفاجأة التي أعدتها لها ابنتها الكبرى، وكانت أفنان الباتل، قد أعدت لوالدتها مفاجأة هدية لعيد ميلادها، حيث اشترت لها سيارة جديدة مميزة، وضعتها أمام باب المنزل مباشرة، كما غطتها بالعديد من باقات الزهور، حتى لا تكتشف الأم الهدية مباشرة، وعندما علمت والدتها بالمفاجأة أجهشت بالبكاء بقوة.

أبرز اعمال افنان الباتل