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رياض - احمد صلاح - معلومات عن الممثلة السورية القديرة ثناء دبسي

من هي ثناء دبسي؟

ثناء دبسي ممثلة سورية قديرة وهي زوجة الفنان سليم صبري منذ أكثر من 57 عاماً ووالدة الفنانة العظيمة أيضاً يارا صبري وهي من مواليد مدينة حلب في 22 يونيو عام 1941، وقد أقامت في منطقة محطة بغداد في شارع العزيزية بمدينة حلب وكان والدها قد طلب من والدتها خلع الحجاب ولكنهما حجا فيما بعد لترتدي الحجاب مجددا. كما تحدثت دبسي في أحد اللقاءات عن سر نجاح علاقتها بزوجها سليم صبري مؤكدة أن العقلانية هي سر نجاح العلاقة الزوجية التي تجمعها به، وهي أساس حياتهم الهادئة والمستقرة.

مضيفة أن العاطفة وحدها لا تكفي لبناء علاقة ناجحة، فلابد من التفاهم والاحترام وعدم التشبث بالرأي والعناد، فهي أمور كفيلة بتحويل الحياة الزوجية إلى رحلة ناجحة خاصة مع عدم ترك المشكلات والسعي إلى حلها مباشرة.

مسيرة الفنانة ثناء دبسي

ولدت في حلب وبدأت مشوارها الفني في نفس المدينة في أواسط خمسينيات القرن الماضي حيث شاركت ثناء دبسي مع أختها “ثراء دبسي” عام 1957 في العروض التي كانت تقدمها فرقة مسرح الشعب على خشبة مسرح دار الكتب الوطنية في حلب، وتتلمذت خلال مرحلة الدراسة الإعدادية على يد الأساتذة : “بهجت حسان”، “محمد خيري”، و”أحمد الصابوني”، وكانت ثناء من أوائل الفنّانين المساهمين في تأسيس المسرح القومي حينما تركت دراستها الثانوية وانتقلت إلى دمشق مع أختها ثراء للمشاركة في هذه الفرقة.

كان أول ظهور لها على الشاشة الصغيرة عام 1963 في مسلسل ساعي البريد، انضمت إلى نقابة الفنانين السوريين في 1 مارس 1968، وشاركت في أعمال تلفزيونية وإذاعية وسينمائية ومسرحية، حيث تحتفظ إذاعة دمشق في أرشيفها بآلاف الساعات المسجلة بصوت ثناء دبسي.

وشاركت مع زوجها “سليم صبري” في أكثر من مسلسل منها “بنات العيلة” و”قوس قزح” وجسدا هذا الثنائي الجميل في هذين العملين دوري زوجين وإضافة إليهما هناك مسلسلات “الزعيم” و”وراء الشمس” و”زمن العار” وغيرها من المسلسلات.

وهما يعرفان بعضهما البعض منذ زمان أيام تلفزيون الأبيض والأسود. وانطلاقة المسرح القومي.

ليؤسسا عائلة فنية متكاملة يحبها الجمهور السوري والعربي طوال العقود المنصرمة. كما كان من أبرز الأعمال التي شاركت بها في السينما والمسرح والتلفزيون: “أولاد القيمرية” و “سيرة آل الجلالي” و “عصي الدمع” و “غزلان في غابة الذئاب” ولها ما يزيد على خمسين عملاً في شتى المجالات، يذكر أنها توقفت عن العمل في المسرح عام 1978 وغابت لأكثر من اثنين وعشرين عاما لتعود في العام 2000 بعرض لمسرحية تخاريف من إخراج ماهر صليبي.

عائلة الفنانة ثناء دبسي وموقفها من ابنتها يارا