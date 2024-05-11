انت الأن تتابع خبر العملات الرقمية تطيح بأموال المتداولين وتجعلهم على الحديدة اليوم... وما سجلته صادم للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر البيتكوين بنسبة 3.03% خلال تداولات يوم 8 مايو 2024، وذلك بسبب تقرير بحثي صادر عن بنك الاستثمار البريطاني ستاندرد تشارترد.

ويتنبأ التقرير بتزايد مخاطر الهيمنة المالية الأمريكية بسبب تسييل الاحتياطي الفيدرالي للديون الحكومية، الأمر الذي قد يدعم العملات الرقمية المشفرة مع سعي المستثمرين إلى أصول بديلة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن نجاح دونالد ترامب في الانتخابات قد يكون داعمًا للعملات الرقمية أيضًا، حيث من المتوقع أن تكون إدارة ترامب الثانية أكثر دعمًا للعملات الرقمية من خلال تنظيم أكثر مرونة والموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية الأمريكية.

أكد بنك ستاندرد تشارترد على هدفه لعملة البيتكوين في نهاية العام عند 150,000 دولار و200,000 دولار في نهاية عام 2025.