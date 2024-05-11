انت الأن تتابع خبر الفيديو لأصحاب القلوب القوية فقط... نهاية صادمة لطبيب عماني رفض مغادرة رفح ...وهذا ما حل به والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقد رفض الدكتور خالد الشموسي، وهو طبيب عماني، مغادرة رفح بعد أنباء الاقتحام الوشيك وبقي فيها بعد الاقتحام الفعلي، مفضلاً البقاء في خدمة إخوانه المرضى من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج.

واستشهد بحديث رواه مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأنصار: ”هل أنتم ترضون أن تكونوا عباد الله إخواناً لنا؟ ”لَا بَلْ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكُمْ، وَحَيَاتِي حَيَاتُكُمْ، وَمَوْتِي مَوْتُكُمْ“.

وعلى الرغم من معارضة العالم وأقرب المؤيدين لإسرائيل، اجتاحت إسرائيل معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء سيطرته الكاملة على المعبر وسيطرته على المعبر بشكل كامل وقيامه بعمليات تمشيط واسعة النطاق في المنطقة.

والدكتور الشموسي هو أستاذ مساعد واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والمناظير المتقدمة، وهو حاصل على الزمالة الأمريكية الكندية.

وقد لاقت شجاعته وتفضيله الآخرة على الدنيا إعجابًا وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.