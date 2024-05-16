انت الأن تتابع خبر فوائد صحية مثالية لتناول قطعة واحدة يومياً من الجوافة لمرضى الكولسترول!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير صحية مؤخرًا بأن الجوافة، هذه الفاكهة التي تحظى بشعبية واسعة بين مختلف الأعمار بفضل مذاقها الحلو والفريد، تمتاز ليس فقط بطعمها اللذيذ بل بفوائدها الصحية العديدة. تشهد الأسواق إقبالاً كبيراً على شرائها فور توافرها نظرًا لما تتضمنه من قيم غذائية عالية تشمل مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

في سياق متصل،

كشفت الدراسات الحديثة عن قدرة الجوافة على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، حيث أظهرت الاختبارات أن تناول قطعة من هذه الفاكهة يسهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ورفع مستوى الكوليسترول الجيد، مما يعود بالفوائد على الصحة العامة.

إضافة إلى ذلك،