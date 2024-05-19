انت الأن تتابع خبر احلى من المحلات طريقة عمل عجينة لقمة القاضي المقرمشة والهشة بلونها الذهبي وبطعم لذيذ لا يقاوم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تجهيز حلوى لقمة القاضي يعد فعالاً ومحببًا لدى كثير من الأسر و. تحرص العديد من الأمهات وربات البيوت على تقديم هذه الحلوى التقليدية بطعمها الشهي وقرمشتها المميزة

معتمدين على مجموعة من المكونات الأساسية لتحضيرها بكفاءة عالية.