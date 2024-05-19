انت الأن تتابع خبر احلى من المحلات طريقة عمل عجينة لقمة القاضي المقرمشة والهشة بلونها الذهبي وبطعم لذيذ لا يقاوم.!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تجهيز حلوى لقمة القاضي يعد فعالاً ومحببًا لدى كثير من الأسر و. تحرص العديد من الأمهات وربات البيوت على تقديم هذه الحلوى التقليدية بطعمها الشهي وقرمشتها المميزة
معتمدين على مجموعة من المكونات الأساسية لتحضيرها بكفاءة عالية.
- مكونات الوصفة تتضمن ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، ربع كوب نشا، ورشة ملح، ملعقة صغيرة من الخل، ملعقة من ماء الورد، ثلاث ملاعق زيت، وملعقة واحدة لكل من الخميرة والسكر. ويتم استخدام كوبين من الماء الفاتر وزيت غزير للتحمير.
- تتمثل خطوات الإعداد في مزج الدقيق والنشا والملح أولاً، ثم إضافة الخميرة والسكر وعجن جميع المكونات جيدًا مع الماء الفاتر، الزيت، وماء الورد. بعد أن ترتاح العجينة في مكان دافئ حتى تخمر، يتم تشكيلها إلى كرات وقليها في الزيت الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي.
- عقب القلي، يمكن إضافة الشربات البارد أو تزيينها بالسكر الناعم أو الشوكولاته المذابة حسب الرغبة. لإعداد الشربات، ينصح باستخدام ماء الورد أو عصير الليمون لنكهة أفضل، مع التأكد من أن قوام الشربات يكون كثيفًا نسبيًا لضمان الحفاظ على قوام لقمة القاضي المقرمش.
- هذه الحلوى ليست فقط جزءاً من التراث الغذائي خلال رمضان ولكنها أيضاً وسيلة لجعل لحظات الإفطار أكثر بهجة وتواصل بين أفراد الأسرة، حيث تقوم الحلوى بدور الجامع الاجتماعي في هذه المناسبات.