انت الأن تتابع خبر اكتشفي أسرار العناية بالبشرة مع تغير الفصول.. نصائح هامة لازم تعرفيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع تغير الفصول والمواسم تبحث الفتيات والسيدات عن طرق وأسرار العناية بالبشرة، فتغير البيئة المحيطة بالبشرة بشكل مفاجئ، يسبب صدمة قوية للنظام الخاص بها، مما يؤثر عليها بالسلب بشكل واضح، ومن هنا قررنا أن نوضح لكم اليوم بعض النصائح الهامة التي يمكنها أن تحافظ على بشرتك آمنة مع تغير الفصول.

أسرار العناية بالبشرة مع تغير الفصول

من أهم أسرار العناية بالبشرة التي يمكنها أن تساعد بشرتك على استعادة نضارتها، هي الاهتمام بإزالة خلايا الجلد الميت منها بشكل منتظم، وذلك عن طريق استخدام مقشر بشرة كريمي، من أجل تقشير البشرة بلطف وإزالة عنها طبقات الخلايا الميتة التي تتكون عليها.

استخدام غسول كريمي رغوي من الأمور الهامة التي يجب الحرص عليها، وذلك من أجل تغذية خلايا الجلد وتقشير البشرة بلطف.

لمنع ظهور الجلد الباهت يجب الحرص على تقشير البشرة مرة واحدة كل أسبوع، كما يجب الحفاظ على ترطيبها بشكل يومي.

تنظيف البشرة بشكل يومي صباحًا ومساءًا من الأمور الهامة والضرورة التي تحتاج لها البشرة، ولكن البشرة بعد التنظيف تحتاج للتفتيح والترطيب، من أجل الحصول على الانتعاش الذي تحتاج له لساعات طويلة، ولهذا ينصح المتخصصين باستخدام فيتامين سي وحمض الهيالورونيك بشكل منتظم.

في حالة الحاجة لاستخدام المكياج، يفضل أن تختاري أنواع المكياج الخفيفة، والابتعاد قدر المستطاع عن استخدام المكياج الثقيل بأنواعه المختلفة، من أجل الحفاظ على نضارة البشرة، وتفير لها العناية اللازمة.