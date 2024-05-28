انت الأن تتابع خبر في عشر دقائق يمكن تعمليها سهلة وسريعة تكفي الأسرة بكمية كبيرة بمكونات اقتصادية. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم لكم اليوم خبراء الطهي وصفة لتحضير حلوى سريعة واقتصادية، تتسم بسهولة التحضير في البيت، مما يخلق أجواء دافئة ومليئة بالحب على مائدة العائلة

. هذه الوصفة الشهية لا تتطلب سوى عشر دقاؼف، وتضمن كمية كافية لكل أفراد الأسرة، وتجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية العالية.

تبدأ الوصفة بتحضير المكونات الأساسية التي تشمل نصف كوب من السكر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح، أربع بيضات، كيس من كراميل البودر، كوب من الزيت، نصف كوب من النشا، وكوب من السوداني المطحون. كذلك تحتاج إلى كوبين ونصف من الدقيق، نصف كوب من حبيبات الشوكولاته، وكيس من مسحوق الخبز.

خلال خطوات التحضير، يتم خلط المكونات الجافة أولاً مثل الدقيق، النشا، ومسحوق الخبز في وعاء كبير. في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر باستخدام خلاط كهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وخفيف. بعد ذلك، يضاف الفانيليا والزيت والكراميل البودر ويستمر الخفق. تضاف المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل مع التحريك المستمر لتكوين عجينة متماسكة.

تُدهن صينية الخبز بالزيت ويُسكب العجين فيها، ثم يُدهن السطح بالمربى أو العسل ويرش بالسوداني المجروش. تُخبز الحلوى في فرن مسخن مسبقاً لمدة 25 إلى 30 دقيقة. بعد الخروج من الفرن، تُدهن الحلوى بالعسل وتقطع إلى الشكل المرغوب.

تُقدم هذه الحلوى اللذيذة والسريعة كتحلية مثالية في المناسبات أو كوجبة خفيفة يومية، مما يجعلها خياراً مثالياً لإضافة البهجة والمذاق الرائع إلى مائدتكم.