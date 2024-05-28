انت الأن تتابع خبر "حافظ علي صحتك وبلاش منه" عدو الكبد احذر هذا المكون الخطير يدمر كبدك دون أن تدري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الملح يعتبر أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار في شهر رمضان، حيث يستخدم لتبلية الأطعمة وإضافة طعم لذيذ، لكن تناوله بشكل مفرط يمكن أن يؤثر على صحة الكبد، وفقًا لتقارير “تايمز أوف إنديا” و”إنديا”.

تأثير الملح على صحة الكبد

– احتباس السوائل

زيادة تناول الملح تسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يشكل خطراً على صحة الكبد.

– تليف الكبد

تناول كميات كبيرة من هذا العنصر يؤدي إلى تليف الكبد، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.

– ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يعد من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة الكبد، حيث يسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكبد، مما يحد من تدفق الدم ويضعف قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح.

جمعية القلب الأمريكية تُحذر