انت الأن تتابع خبر "حافظ علي صحتك وبلاش منه" عدو الكبد احذر هذا المكون الخطير يدمر كبدك دون أن تدري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الملح يعتبر أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار في شهر رمضان، حيث يستخدم لتبلية الأطعمة وإضافة طعم لذيذ، لكن تناوله بشكل مفرط يمكن أن يؤثر على صحة الكبد، وفقًا لتقارير “تايمز أوف إنديا” و”إنديا”.
- تأثير الملح على صحة الكبد
– احتباس السوائل
- زيادة تناول الملح تسبب احتباس السوائل في الجسم، مما يشكل خطراً على صحة الكبد.
– تليف الكبد
- تناول كميات كبيرة من هذا العنصر يؤدي إلى تليف الكبد، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.
– ارتفاع ضغط الدم
- ارتفاع ضغط الدم يعد من أخطر العوامل التي تؤثر على صحة الكبد، حيث يسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكبد، مما يحد من تدفق الدم ويضعف قدرته على أداء وظائفه بشكل صحيح.
جمعية القلب الأمريكية تُحذر
- تحذر الجمعية الأمريكية لأمراض القلب من خطورة تناول كميات زائدة من الملح، حيث تنصح بعدم تجاوز كمية الصوديوم التي يجب تناولها الشخص البالغ يوميا إلى 2.3 جرام، وهي تعادل 5.75 جرام من الملح وفقًا لموقع medicalnewstoday وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من قصور في القلب أو أمراض الكلى أو الكبد، تناول كميات زائدة من الملح بانتظام قد يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية.