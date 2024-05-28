انت الأن تتابع خبر احذر هذا الخطر القاتل .. علامات صامتة تظهر على القدمين تكشف الإصابة بـ سرطان الجلد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر سرطان الجلد واحدًا من أشد أنواع السرطانات خطورة، حيث يمكن أن يتطور الخطر على الأشخاص الذين يتعرضون لأشعة الشمس بشكل متكرر، بالإضافة إلى ذلك تتنوع الأعراض التي يمكن أن تظهر، ومن بينها الظهور على القدمين، وهو ما يمكن أن يزيد من التأثير السلبي للمرض على الحياة اليومية والصحة العامة.

خطورة إصابة الإنسان بسرطان الجلد

يعد سرطان الجلد من بين السرطانات الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على صحة الأفراد بشكل جوهري، حيث تتطور خلايا السرطان عادةً على الجلد نتيجة للتعرض المفرط لأشعة الشمس، وهو العامل الرئيسي وراء ظهوره، ورغم أن الكثيرين قد لا يتوقعون اكتشاف الإصابة بسرطان الجلد من خلال أعراض ظاهرة على القدمين، إلا أن البحوث والدراسات الطبية أكدت أن هناك علامات يمكن البحث عنها بهذا الجزء من الجسم.

علامات تدل على الإصابة بمرض سرطان الجلد

هناك بعض الظواهر والعلامات التي تدل على احتمالية الإصابة بمرض السرطان في الجلد منها التالي: