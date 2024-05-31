انت الأن تتابع خبر بسكويت الملح الشهي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل البسكويت بطعم لا يقاوم.. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعتبر بسكويت الملح من المقبلات المفضلة التي تجمع بين النكهة المالحة والقوام الهش، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي شهي
- . تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير واستخدام مكونات متوافرة في كل مطبخ، مما يضيفها إلى مجموعة وصفات المنزل العملية والمحببة.
وصفة بسكويت الملح تشمل المكونات التالية:
- - 2 كوب دقيق
- - نصف كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات
- - نصف كوب ماء بارد
- - ملعقة صغيرة ملح
- - نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- - ملح خشن، بذور كمون أو سمسم للتزيين (اختياري)
أما خطوات التحضير، فهي كالآتي:
- 1. في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر. تُضاف مكعبات الزبدة الباردة ويتم دمجها بالخليط باستخدام الأصابع أو خلاط المعجنات حتى يصبح الخليط متجانس.
- 2. يُضاف الماء البارد بالتدريج ويُمزج بملعقة خشبية أو باليد حتى تتكون عجينة متماسكة. إذا بدت العجينة جافة، يمكن إضافة الماء ملعقة تلو الأخرى حتى تحصل على القوام المطلوب.
- 3. تُقسم العجينة إلى نصفين وتُغلف كل قطعة بغلاف بلاستيكي وتُوضع في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة.
- 4. يُرش سطح العمل بالقليل من الدقيق وتُفرد العجينة ثم تُقطع إلى أشكال باستخدام قوالب البسكويت.
- 5. تُرص القطع على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين القطع.
- 6. يُرش الملح الخشن، بذور الكمون أو السمسم على وجه البسكويت.
- 7. يُخبز البسكويت في فرن مُسخن مسبقًا لمدة ربع ساعة تقريبًا أو حتى يصبح ذهبي اللون.
- 8. يُترك البسكويت ليبرد قليلًا قبل تقديمه إلى جانب الشاي، الحليب، أو العصير.
- هذه الوصفة توفر تجربة طهي ممتعة في المنزل وتضمن سناك رائع ومغذي لك ولعائلتك.