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بسكويت الملح الشهي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل البسكويت بطعم لا يقاوم..

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رياض - احمد صلاح - يُعتبر بسكويت الملح من المقبلات المفضلة التي تجمع بين النكهة المالحة والقوام الهش، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي شهي

  • . تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير واستخدام مكونات متوافرة في كل مطبخ، مما يضيفها إلى مجموعة وصفات المنزل العملية والمحببة.

وصفة بسكويت الملح تشمل المكونات التالية:

  • - 2 كوب دقيق
  • - نصف كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات
  • - نصف كوب ماء بارد
  • - ملعقة صغيرة ملح
  • - نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر
  • - ملح خشن، بذور كمون أو سمسم للتزيين (اختياري)

أما خطوات التحضير، فهي كالآتي:

  • 1. في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر. تُضاف مكعبات الزبدة الباردة ويتم دمجها بالخليط باستخدام الأصابع أو خلاط المعجنات حتى يصبح الخليط متجانس.
  • 2. يُضاف الماء البارد بالتدريج ويُمزج بملعقة خشبية أو باليد حتى تتكون عجينة متماسكة. إذا بدت العجينة جافة، يمكن إضافة الماء ملعقة تلو الأخرى حتى تحصل على القوام المطلوب.
  • 3. تُقسم العجينة إلى نصفين وتُغلف كل قطعة بغلاف بلاستيكي وتُوضع في الثلاجة لمدة 15-20 دقيقة.
  • 4. يُرش سطح العمل بالقليل من الدقيق وتُفرد العجينة ثم تُقطع إلى أشكال باستخدام قوالب البسكويت.
  • 5. تُرص القطع على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافة بين القطع.
  • 6. يُرش الملح الخشن، بذور الكمون أو السمسم على وجه البسكويت.
  • 7. يُخبز البسكويت في فرن مُسخن مسبقًا لمدة ربع ساعة تقريبًا أو حتى يصبح ذهبي اللون.
  • 8. يُترك البسكويت ليبرد قليلًا قبل تقديمه إلى جانب الشاي، الحليب، أو العصير.
  • هذه الوصفة توفر تجربة طهي ممتعة في المنزل وتضمن سناك رائع ومغذي لك ولعائلتك.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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