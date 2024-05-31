انت الأن تتابع خبر بسكويت الملح الشهي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل البسكويت بطعم لا يقاوم.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر بسكويت الملح من المقبلات المفضلة التي تجمع بين النكهة المالحة والقوام الهش، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتقديم كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي شهي

. تتميز هذه الوصفة بسهولة التحضير واستخدام مكونات متوافرة في كل مطبخ، مما يضيفها إلى مجموعة وصفات المنزل العملية والمحببة.

وصفة بسكويت الملح تشمل المكونات التالية:

- 2 كوب دقيق

- نصف كوب زبدة مقطعة إلى مكعبات

- نصف كوب ماء بارد

- ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

- ملح خشن، بذور كمون أو سمسم للتزيين (اختياري)

أما خطوات التحضير، فهي كالآتي: