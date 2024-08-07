انت الان تتابع خبر الأسعار نزلت اشتري وابني.. انخفاض سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بسوق مواد البناء والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - انخفض سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بسوق مواد البناء وذلك عقب ارتفاعه غدا وفقا لما ورد من بوابة أسعار مجلس الوزراء، حيث تراجع سعر طن الحديد الاستثماري 179 جنيهًا عن السعر المسجل في بيانات الأمس، كما أن سعر طن أسمنت الرمادي تراجع بمبلغ قدره 69 جنيه عن المبلغ الذي تم تسجيله بالأمس الثلاثاء، ونظرا لحرص المواطنين دائما على الاطلاع على كل المستجدات في سعر الحديد والأسمنت، فسوف نقدم لكم تقرير كامل عن السعر اليوم بالتفصيل.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

تذبذب سعر الحديد منذ بداية صباح يوم الاثنين وذلك عقب ارتفاع سعر الدولار في البنوك، حيث تجاوز سعر الدولار في البنوك ال49 جنيه مصري، وذكرت بوابة أسعار مجلس الوزراء اليوم أن أسعار الحديد انخفضت اليوم على عكس الأمس، حيث تراجع حديد الاستثماري، ولكن في نفس الوقت ارتفع سعر حديد عز، وفيما يلي نعرض لكم أسعار الحديد اليوم الأربعاء في مصر:

نوع الحديد السعر بالجنيه المصري للطن الحديد الاستثماري يبلغ حوالي 40,118 جنيه، حيث تراجع 179 جنيه عن الأسعار المسجلة الأمس الثلاثاء حديد عز يصل إلى 41,534 جنيه، وقد ارتفع 637 جنيه عن الأسعار المسجلة الأمس الثلاثاء حديد السويس يسجل حوالي 39,000 جنيه حديد المراكبي يبلغ حوالي 41,000 جنيه حديد بشاي يسجل حوالي 41,000 جنيه حديد العشري يصل إلى 37,500 جنيه حديد الجيوشي يسجل حوالي 39,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

الجدول التالي يوضح سعر الأسمنت اليوم الأربعاء في مصر، حيث أن الأسمنت من مواد البناء الأساسية مثل الحديد، وحسب التقارير، فقد تراجع سعر الأسمنت اليوم في بداية التعاملات عن البيانات التي تم تسجيلها بالأمس، حيث أن أسمنت الرمادي تراجع في السعر بمبلغ قدره 69 جنيه مصري، وفيما يلي الأسعار بالتفصيل:

نوع الأسمنت السعر بالجنيه المصري للطن أسمنت الرمادي يبلغ حوالي 2,290 جنيه، تراجع بمبلغ قدره 69 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس أسمنت النصر يسجل حوالي 1,960 جنيه أسمنت الشركة العربية المسلح يصل إلى 2,000 جنيه أسمنت العسكري يبلغ حوالي 1,950 جنيه أسمنت طرة وحلوان يسجل حوالي 1,990 جنيه أسمنت السويس يصل إلى 2,000 جنيه

كانت هذه كل المعلومات التي تم ذكرها عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.