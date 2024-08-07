انت الان تتابع خبر ” مفاجأة بعد الارتفاع” سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس 2024 في مصر والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس استقرار نسبي في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة وخاصة عيار 21 في حالة البيع والشراء، حيث أنه شهد صعود حوالي 10 جنيهات في الأسواق المحلية أمس الثلاثاء، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3370 جنيها. وارتفع معهم سعر الجنيه الذهب، بينما انخفض سعر أونصة الذهب انخفاض بسيط في السوق العالمي بنحو 25 دولاراً، لتسجل 2388 دولاراً.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس في مصر في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة في حالة البيع والشراء، وسجل سعره نحو الآتي:

عيار الذهب سعر الذهب اليوم الأربعاء للبيع سعر الذهب اليوم الأربعاء للشراء عيار 24 3851,5 جنيه 3828,5 للشراء عيار 22 3530,5 جنيه 3509,5 جنيه عيار 21 3370 جنيه 3350 جنيه عيار 18 2888,5 جنيه 2871,5 جنيه عيار 14 2246,75 جنيه 2233,25 جنيه عيار 12 1925,75 جنيه 1914,25 جنيه عيار 9 1444,25 جنيه 1435,75 جنيه الجنيه الذهب 26960 جنيه 26800 جنيه أونصة الذهب 2384,18 دولار 2383,91 دولار

حجم مشتريات المصريين من الذهب هذا العام

توجد نسب محددة هذا العام لشراء المصريين الذهب والمشغولات الذهبية والسبائك مقارنة بالعام الماضي، وهذه النسب كما يلي:

سجلت مشتريات المصريين للمشغولات الذهبية في الربع الثاني من العام نحو 6,8 طن.

كما ارتفعت نسبة المشتريات إلى 2٪ عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023.

سجلت مشتريات المصريين المعدن الأصفر والسبائك في الربع الثاني من هذا العام نحو 7,6 طن، أي أنها تنخفض بنسبة 27٪ عن مشتريات الربع الثاني لعام 2023.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي خلال ذلك الأسبوع عن نسب مشتريات المصريين من الذهب هذا العام، وهذه النسبة على النحو التالي: