انت الان تتابع خبر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 وكرتونة البيض الاحمر والبلدي والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر، استقرارًا ملحوظًا وذلك خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق. يأتي هذا وقد جاء ذلك بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن والبيض بأنواعها، والتي كانت قد شهدت موجة من الارتفاعات والتي استمرت لما يقارب 6 أشهر.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء
سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء استقرارا، حيث سجلت سعر كرتونة البيض البلدي ثباتا أمام منتجي الدواجن، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا في الأسواق، ويأتي ذلك مع ثبات أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع سجله.
أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024
|النوع
|السعر في البورصة (جنيه)
|السعر في الأسواق (جنيه)
|سعر الفراخ البيضاء
|70 – 71
|80 – 81
|سعر الدواجن الحمراء والساسو
|97 – 98
|107 – 108
|سعر الفراخ الأمهات البيضاء
|63
|73
|سعر الفراخ البلدي
|115 – 116
|125 – 126
|سعر البانيه
|210 – 215
أسعار البيض اليوم 7 أغسطس 2024
|النوع
|سعر الجملة (جنيه)
|سعر المستهلك (جنيه)
|سعر كرتونة البيض الأحمر
|152
|160
|سعر كرتونة البيض الأبيض
|149
|159
|سعر كرتونة البيض البلدي
|150
|160
انخفاض أسعار الدواجن
منذ فترة، بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض، وقد حدث ذلك لعدة أسباب منها:
- في الفترة الأخيرة كان هناك زيادة في إنتاج الدواجن، وهذا بالتأكيد مما أدى إلى زيادة الكميات المعروضة في الأسواق وأدى بالتالي إلى تراجع الأسعار.
- في الفترة الاخيرة تحسنت تكلفة العلف بشكل ملحوظ، وقد ساعد ذلك العديد من المنتجين على القيام بتخفيض أسعار الفراخ البيضاء وسعر البيض
- شهدت الأسواق قلة في إقبال المشترين على شراء الدواجن، وهذا بالتأكيد دفع التجار إلى القيام بتخفيض الأسعار وذلك من أجل جذب المستهلكين.
- حدوث موجة من الحرارة الشديدة أدت إلى حدوث تأثير سلبي على شراء الفراخ لأن الكثير من المستهلكين يفضل من تقليل استهلاك اللحوم البيضاء في هذه الظروف الجوية .