انت الان تتابع خبر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 وكرتونة البيض الاحمر والبلدي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر، استقرارًا ملحوظًا وذلك خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق. يأتي هذا وقد جاء ذلك بعد فترة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن والبيض بأنواعها، والتي كانت قد شهدت موجة من الارتفاعات والتي استمرت لما يقارب 6 أشهر.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء

سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء استقرارا، حيث سجلت سعر كرتونة البيض البلدي ثباتا أمام منتجي الدواجن، بينما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر 160 جنيهًا في الأسواق، ويأتي ذلك مع ثبات أسعار البط اليوم بعد آخر ارتفاع سجله.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

النوع السعر في البورصة (جنيه) السعر في الأسواق (جنيه) سعر الفراخ البيضاء 70 – 71 80 – 81 سعر الدواجن الحمراء والساسو 97 – 98 107 – 108 سعر الفراخ الأمهات البيضاء 63 73 سعر الفراخ البلدي 115 – 116 125 – 126 سعر البانيه 210 – 215

أسعار البيض اليوم 7 أغسطس 2024

النوع سعر الجملة (جنيه) سعر المستهلك (جنيه) سعر كرتونة البيض الأحمر 152 160 سعر كرتونة البيض الأبيض 149 159 سعر كرتونة البيض البلدي 150 160

انخفاض أسعار الدواجن

منذ فترة، بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض، وقد حدث ذلك لعدة أسباب منها: