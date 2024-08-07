انت الان تتابع خبر “تذبذب” سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر وانخفاض بسيط بعد الارتفاع المفاجئ أول أمس والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك المصرية تذبذب في سعره، بين الصعود والهبوط مقابل الجنيه المصري ، حيث شهد سعر الدولار ارتفاع فجائي بقيمة ستون قرشا أول أمس، وسط مخاوف من مواصلة صعود السعر لمعادلات غير مسبوقة، ليفاجئ الجميع بالهبوط الطفيف مرة أخرى بين 4 و 5 قروش، ولكن يحافظ على كسر حاجز 49 جنيه.
سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.1623 جنيه للشراء و 49.2623 جنيه للبيع .
سعر الدولار في البنوك
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء نحو الآتي:
|اسم البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|49,23 جنيه
|49,33 جنيه
|العقاري المصري العربي
|49,20 جنيه
|49,30 جنيه
|الأهلي الكويتي
|49,17 جنيه
|49,21 جنيه
|الكويت الوطني NBK
|49,17 جنيه
|49,27 جنيه
|بنكHSBC
|49,17 جنيه
|49,27 جنيه
|بنك قناة السويس
|49,16 جنيه
|49,26 جنيه
|بنك SAIB
|49,16 جنيه
|49,26 جنيه
|بنك القاهرة
|49,16 جنيه
|49,26 جنيه
|بنك كريدي اجريكول
|49,16 جنيه
|49,26 جنيه
|البنك الأهلي المصري
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
|بنك الاستثمار العربيAIB
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
|بنك الإسكندرية
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
|بنك CIB
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
|بنك مصر
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
|البنك المركزي الوطني
|49,14 جنيه
|49,28 جنيه
|المصرف المتحد
|49,15 جنيه
|49,25 جنيه
أسعار العملات اليوم في مصر في البنك المركزي
بلغت أسعار العملات في البنك المركزي اليوم في بداية تعاملات يوم الأربعاء في حالة البيع والشراء نحو الآتي:
|اسم العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الدولار الأمريكي
|49,14 جنيه
|49,28 جنيه
|اليورو
|53,6122 جنيه
|53,7685 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|62,3608 جنيه
|62,541 جنيه
|ريال سعودي
|13.089 جنيه
|13.12 جنيه
|درهم إماراتي
|13.38 جنيه
|13.41 جنيه
أفضل بنك لشراء أو بيع الدولار الأمريكي
توجد بعض البنوك المصرية التي يمكن شراء الدولار منها بأفضل سعر، وهذه البنوك كما يلي:
يفضل شراء الدولار الأمريكي من مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يبلغ سعر به نحو 49,21 جنيه.
كما يفضل بيع الدولار الأمريكي للبنك الكويتي الوطني، حيث يصل سعر اليوم نحو 49,25 جنيه .