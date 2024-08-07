انت الان تتابع خبر “تذبذب” سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في مصر وانخفاض بسيط بعد الارتفاع المفاجئ أول أمس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك المصرية تذبذب في سعره، بين الصعود والهبوط مقابل الجنيه المصري ، حيث شهد سعر الدولار ارتفاع فجائي بقيمة ستون قرشا أول أمس، وسط مخاوف من مواصلة صعود السعر لمعادلات غير مسبوقة، ليفاجئ الجميع بالهبوط الطفيف مرة أخرى بين 4 و 5 قروش، ولكن يحافظ على كسر حاجز 49 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.1623 جنيه للشراء و 49.2623 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء الموافق 7 من أغسطس في معظم البنوك المصرية في حالة البيع والشراء نحو الآتي:

اسم البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 49,23 جنيه 49,33 جنيه العقاري المصري العربي 49,20 جنيه 49,30 جنيه الأهلي الكويتي 49,17 جنيه 49,21 جنيه الكويت الوطني NBK 49,17 جنيه 49,27 جنيه بنكHSBC 49,17 جنيه 49,27 جنيه بنك قناة السويس 49,16 جنيه 49,26 جنيه بنك SAIB 49,16 جنيه 49,26 جنيه بنك القاهرة 49,16 جنيه 49,26 جنيه بنك كريدي اجريكول 49,16 جنيه 49,26 جنيه البنك الأهلي المصري 49,15 جنيه 49,25 جنيه بنك الاستثمار العربيAIB 49,15 جنيه 49,25 جنيه بنك الإسكندرية 49,15 جنيه 49,25 جنيه بنك CIB 49,15 جنيه 49,25 جنيه بنك مصر 49,15 جنيه 49,25 جنيه البنك المركزي الوطني 49,14 جنيه 49,28 جنيه المصرف المتحد 49,15 جنيه 49,25 جنيه

أسعار العملات اليوم في مصر في البنك المركزي

بلغت أسعار العملات في البنك المركزي اليوم في بداية تعاملات يوم الأربعاء في حالة البيع والشراء نحو الآتي:

اسم العملة سعر الشراء سعر البيع الدولار الأمريكي 49,14 جنيه 49,28 جنيه اليورو 53,6122 جنيه 53,7685 جنيه الجنيه الاسترليني 62,3608 جنيه 62,541 جنيه ريال سعودي 13.089 جنيه 13.12 جنيه درهم إماراتي 13.38 جنيه 13.41 جنيه

أفضل بنك لشراء أو بيع الدولار الأمريكي

توجد بعض البنوك المصرية التي يمكن شراء الدولار منها بأفضل سعر، وهذه البنوك كما يلي:

يفضل شراء الدولار الأمريكي من مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يبلغ سعر به نحو 49,21 جنيه.

كما يفضل بيع الدولار الأمريكي للبنك الكويتي الوطني، حيث يصل سعر اليوم نحو 49,25 جنيه .