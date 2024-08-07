انت الان تتابع خبر ارتفاع بجميع الأعيرة.. اسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 3355 جنيه والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بالتزامن مع تباين أسعار الذهب على المستوى الدولي، وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم شهدت اسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاع جديد وبلغت الزيادة اليوم 40 جنيهًا في الجرام، وفقاً لأخر المعلمات الصادرة من شعبة االذهب والمجوهرات، ويعتبر الذهب وهو المعدن النفيس والذي يهتم بمعرفة اسعارها الملايين حول العالم، وفي مصر على وجه الخصوص، ولذا نستعرض لكم فيما يلي تحديث اسعار الذهب اليوم الاربعاء الموافق 7 أغسطس 2024.

اسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرار ملحوظ عند اخر زيادة وهي بقيمة 25 جنيه بحد اقصى لجرام 21، وذلك بداية من التعاملات الصباحية الأربعاء الموافق 7 اغسطس 2024،وتختلف هذه الاسعار بطبيعة الحال من محل لآخر وتضاف عليها الدمغة والضريبة والمصناعية، وفيما يلي نستعرض لكم اسعار الذهب لهذا اليوم:

الذهب عيار 24 وهو اغلى جرامات الذهب على الإطلاق والأنقى والأكثر بريقًا ولمعاناً فقد سجل سعر جرام الذهب عار 24 اليوم 3834 بدون المصنعية.

فيما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3355 جنيه مصري بدون المصنعية، ويعتبر من أكثر اعيرة الذهب مبيعا وخاصة في جنوب مصر.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 2875 وهو المن الأعيرة الأكثر مبيعًا في القاهرة والوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب في مصر 26840 الف جنيه.

وتضاف قيمة المصنعية والتي تختلف بأختلاف عيار الذهب وأيضًا الدمغة والضريبة على قيمة الجرام.

سعر الذهب عالميا اليوم

من المعروف والسائد في الأسواق العالمية أن هناك علاقة عكسية بين سعر الذهب والدولار، فكلما انخفض سعر الدولار ارتفع سعر الذهب، وخلال الفترة الحالية تشهد اسعار الذهب عالميًا تذبذب وتفاوت في الاسعار بين الارتفاع والانخفاض، ويرتبط السوق العالمي للذهب على المعلومات التي تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وبريطانيا والمانيا وبعض الدول الاوروبية الكبرى والتي تؤثر وبشكل كبير في الاسعار، واليوم الاربعاء بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا 2397 دولار امريكي في بداية التعاملات الصباحية.