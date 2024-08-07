انت الان تتابع خبر اغتنم الفرصة واستمتع بأقوى عروض العثيم السعودية على الهواتف والأجهزة الكهربائية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يقدم مول العثيم العديد من الخصومات على جميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بالإضافة إلى أجهزة الهواتف الذكية التي يمكنك الحصول عليها بأفضل الأسعار التي تناسب مع الجميع كما يوجد أيضاً كافة أنواع الأجهزة الكهربائية المميزة والحديثة التي تستطيع الحصول عليها من كافة فروع العثيم التي تتواجد في السعودية لذلك سيتم تناول جميع العروض والخصومات التي يقدمها مول العثيم لجميع العملاء وذلك بأسعار ممتازة تابع معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

ما هي عروض وخصومات العثيم في السعودية

يوفر مول العثيم بالسعودية العديد من أنواع الأجهزة الكهربائية المختلفة التي تتميز بجودة عالية وضمان لعدة سنوات وهذه العروض على النحو التالي:

للحصول على هاتف ذكي نوع هونور إكس 6 إيه حيث يبلغ سعر الهاتف حوالي 439.00 ريال سعودي وذلك بدلاً من 499.00 ريال سعودي.

كما تستطيع الآن شراء هاتف من سامسونج أي 05 أس وذلك بمبلغ قيمته 389.00 ريال سعودي بدلاً من 449.00 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على شاشة تلفزيون امبيكس ال اي دي سمارت 32 بوصة وذلك بسعر نحو 299.00 ريال سعودي حيث أن السعر قبل التخفيض هو 499.00 ريال سعودي.

للحصول على خلاط كهربائي النوع كولين 350 واط الحجم 1 لتر وذلك بمبلغ قيمته حوالي 65 ريال سعودي.

خصومات وتخفيضات العثيم ماركت على الاجهزة المنزلية

سيتم التعرف على العروض التي يقدمها مول العثيم لجميع العملاء في السعودية وذلك من خلال الآتي:

للحصول على غلاية شاي جيباس كهربائية استيل الحجم 1.7 لتر وذلك بمبلغ 39 ريال سعودي.

تستطيع الآن شراء مفرمة اللحمة النوع كولين 1400 واط والتي تبلغ قيمتها نحو 139 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على مكواة النوع بانيكس جاف حيث أنها تبلغ نحو 32.00 ريال سعودي.

من الممكن أيضاً شراء ميكرويف كيون حوالي 20 لتر وذلك بسعر نحو 179.00 ريال سعودي بدلاً من 260.00 ريال سعودي.

للحصول على موقد كهربائي النوع كبون حوالي 2000 واط وذلك بمبلغ قيمته 99 ريال سعودي.

أسواق العثيم السعودية

تعتبر أسواق العثيم من أكبر سلاسل الأسواق في المملكة العربية السعودية بل وفي منطقة الشرق الأوسط بأكملها حيث تتميز الشركة بتاريخها الكبير المتعارف عليه، وتطورت أسواق العثيم حتى أصبحت منتشرة في جميع أنحاء المملكة، ونحن قدمنا لحضراتكم في هذا المقال احدث العروض والتي سوف تكون ممتدة من اليوم 7 اغسطس ومستمرة لمدة أسبوع متمنيين لحضراتكم تسوق ممتع.