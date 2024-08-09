انت الان تتابع خبر الذهب رخص.. انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يضرب مفاجأة! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 تراجعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، بعد ارتفاعه أمس الخميس، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري بمقدار 10 جنيهات ليصل إلى 3400 جنيه، وتزامن هذا الانخفاض مع تراجع أسعار العيارات الأخرى، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3885.7 جنيه، وفيما يلي نعرض لكم أسعار الذهب اليوم الجمعة بالتفصيل.

انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة

في بداية التعاملات اليوم الجمعة، تذبذبت أسعار الذهب اليوم نحو الانخفاض، وذلك عقب ارتفاعه أمس الخميس، تأتي هذه الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وتذبذب سعره أيضا في الأسواق، حيث أن سعر الدولار من أهم العوامل المؤثرة على سعر الذهب سواء عالميا أو محليا، وفيما يلي، سعر الذهب اليوم الجمعة في السوق:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 نحو 3,885.7 جنيه سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 نحو 3,400 جنيه سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 نحو 2,914.3 جنيه

أسعار الذهب اليوم شراء

فيما يتعلق بسعر الذهب اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 شراء فجاء على النحو التالي:

عيار الذهب السعر بالجنيه المصري عيار 24 بلغت 3,857 جنيهًا عيار 21 تداولت عند 3,375 جنيهًا عيار 18 وصلت إلى 2,892 جنيهًا عيار 14 سجلت نحو 2,250 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

فيما يتعلق بسعر الجنية الذهب اليوم الخميس فقد سجل 27200 جنيه مصري في التعاملات.

سعر الذهب عالميًا

أما اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 فقد سجل سعر الذهب عالميًا نحو 2418 دولارًا.

سعر الذهب بالمصنعية

يختلف سعر الذهب بالمصنعية من تاجر لآخر ومن مكان لآخر، وهي بين 30 و65 جنيهًا، أو تتراوح النسبة الخاصة بها بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد في محلات الصاغة.