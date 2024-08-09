انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 وأسعار العملات الأخرى لآخر تحديث من البنك المركزي والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بداية التعاملات بعدما شهد ارتفاع خلال الأيام الماضية، حيث سجل ارتفاع بقيمة 13 قرشا في ختام تعاملات أمس الخميس، وهي تعد العملة الأكثر شعبية لدى المصريين، لوجود عدد كبير من الأيدي العاملة المصرية التي تعمل بالمملكة، علاوة على رحلات العمرة على مدار العام، وعلى إثرها تتطلب تغير للعملة المحلية بالسعودية..
أفضل البنوك بيع الريال السعودي
المصرف العربي الدولي وكذلك البنك الأهلي الكويتي، حيث يتوفر الريال السعودي في هذه البنوك بسعر شراء يصل إلى 12.9500 ريال سعودي.
أفضل البنوك شراء الريال السعودي
ميد بنك هو الأفضل بين البنوك بيع الريال السعودي، حيث أنه متوفر بسعر بيع يصل إلى 12.7000 ريال سعودي.
سعر الريال السعودي في البنوك
يختلف سعر الريال من بنك لآخر، وجاء في عدد من البنوك بالأسعار الآتية:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك التجاري الدولي
|12.8100
|12.9000
|كريدي اجريكول مصر
|12.7700
|12.7200
|المصرف العربي الدولي
|12.9500
|12.9800
|بنك الاستثمار العربي
|12.8500
|12.9000
|بنك مصر
|12.8600
|12.9000
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|12.8800
|12.9100
|البنك الأهلي المصري
|12.9400
|12.9800
|بنك التنمية الصناعية
|12.7400
|12.9000
|بنك قناة السويس
|12.9000
|13.0000
|بنك التعمير والاسكان
|12.8600
|12.9000
|بنك الكويت الوطني
|12.7200
|12.8400
|البنك العربي الافريقي الدولي
|12.8300
|13.0100
|بنك البركة الإسلامي
|12.8900
|12.9800
|بنك الإسكندرية
|12.8700
|12.9000
|المصرف المتحد
|12.4500
|12.9000
|ميد بنك
|12.6300
|12.7000
|أبو ظبي التجاري
|12.6100
|12.9600
|البنك العقاري المصري العربي
|12.5400
|12.8900
|بنك قطر الوطني الأهلي
|12.7800
|12.9100
|البنك الأهلي الكويتي
|12.9500
|12.9800
أسعار العملات في البنك المركزي المصري
أتاح البنك المركزي أسعار كافة العملات المختلفة، والتي جاءت بالأسعار الآتية:
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|اليورو
|53.7675
|53.9222
|الدولار الأمريكي
|49.2106
|49.3477
|الدولار الكندي
|35.7895
|35.8919
|الجنيه الاسترليني
|62.4384
|62.6173
|الفرنك السويسري
|57.4219
|57.5887
|الريال السعودي
|13.113
|13.151
|الدنمارك كرونه
|7.2053
|7.2258
|الدينار الكويتي
|160.8347
|161.3356
|الريال القطري
|13.4916
|13.5366
|اليوان الصيني
|6.8589
|6.8804
الجدير بالذكر أن قد سمح البنك المركزي في اجتماع استثنائي في مارس/آذار الماضي بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لآلية العرض والطلب.