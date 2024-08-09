انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 وأسعار العملات الأخرى لآخر تحديث من البنك المركزي والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بداية التعاملات بعدما شهد ارتفاع خلال الأيام الماضية، حيث سجل ارتفاع بقيمة 13 قرشا في ختام تعاملات أمس الخميس، وهي تعد العملة الأكثر شعبية لدى المصريين، لوجود عدد كبير من الأيدي العاملة المصرية التي تعمل بالمملكة، علاوة على رحلات العمرة على مدار العام، وعلى إثرها تتطلب تغير للعملة المحلية بالسعودية..

أفضل البنوك بيع الريال السعودي

المصرف العربي الدولي وكذلك البنك الأهلي الكويتي، حيث يتوفر الريال السعودي في هذه البنوك بسعر شراء يصل إلى 12.9500 ريال سعودي.

أفضل البنوك شراء الريال السعودي

ميد بنك هو الأفضل بين البنوك بيع الريال السعودي، حيث أنه متوفر بسعر بيع يصل إلى 12.7000 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في البنوك

يختلف سعر الريال من بنك لآخر، وجاء في عدد من البنوك بالأسعار الآتية:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك التجاري الدولي 12.8100 12.9000 كريدي اجريكول مصر 12.7700 12.7200 المصرف العربي الدولي 12.9500 12.9800 بنك الاستثمار العربي 12.8500 12.9000 بنك مصر 12.8600 12.9000 مصرف أبوظبي الإسلامي 12.8800 12.9100 البنك الأهلي المصري 12.9400 12.9800 بنك التنمية الصناعية 12.7400 12.9000 بنك قناة السويس 12.9000 13.0000 بنك التعمير والاسكان 12.8600 12.9000 بنك الكويت الوطني 12.7200 12.8400 البنك العربي الافريقي الدولي 12.8300 13.0100 بنك البركة الإسلامي 12.8900 12.9800 بنك الإسكندرية 12.8700 12.9000 المصرف المتحد 12.4500 12.9000 ميد بنك 12.6300 12.7000 أبو ظبي التجاري 12.6100 12.9600 البنك العقاري المصري العربي 12.5400 12.8900 بنك قطر الوطني الأهلي 12.7800 12.9100 البنك الأهلي الكويتي 12.9500 12.9800

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أتاح البنك المركزي أسعار كافة العملات المختلفة، والتي جاءت بالأسعار الآتية:

العملة سعر الشراء سعر البيع اليورو 53.7675 53.9222 الدولار الأمريكي 49.2106 49.3477 الدولار الكندي 35.7895 35.8919 الجنيه الاسترليني 62.4384 62.6173 الفرنك السويسري 57.4219 57.5887 الريال السعودي 13.113 13.151 الدنمارك كرونه 7.2053 7.2258 الدينار الكويتي 160.8347 161.3356 الريال القطري 13.4916 13.5366 اليوان الصيني 6.8589 6.8804

الجدير بالذكر أن قد سمح البنك المركزي في اجتماع استثنائي في مارس/آذار الماضي بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لآلية العرض والطلب.