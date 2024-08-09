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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 وأسعار العملات الأخرى لآخر تحديث من البنك المركزي

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الرياض - أحمد صلاح - سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بداية التعاملات بعدما شهد ارتفاع خلال الأيام الماضية، حيث سجل ارتفاع بقيمة 13 قرشا في ختام تعاملات أمس الخميس، وهي تعد العملة الأكثر شعبية لدى المصريين، لوجود عدد كبير من الأيدي العاملة المصرية التي تعمل بالمملكة، علاوة على رحلات العمرة على مدار العام، وعلى إثرها تتطلب تغير للعملة المحلية بالسعودية..

أفضل البنوك بيع الريال السعودي

المصرف العربي الدولي وكذلك البنك الكويتي، حيث يتوفر الريال السعودي في هذه البنوك بسعر شراء يصل إلى 12.9500 ريال سعودي.

أفضل البنوك شراء الريال السعودي

ميد بنك هو الأفضل بين البنوك بيع الريال السعودي، حيث أنه متوفر بسعر بيع يصل إلى 12.7000 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي في  البنوك

يختلف سعر الريال  من بنك لآخر، وجاء في عدد من البنوك بالأسعار الآتية:

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك التجاري الدولي 12.8100 12.9000
كريدي اجريكول مصر 12.7700 12.7200
المصرف العربي الدولي 12.9500 12.9800
بنك الاستثمار العربي 12.8500 12.9000
بنك مصر 12.8600 12.9000
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.8800 12.9100
البنك الأهلي المصري 12.9400 12.9800
بنك التنمية الصناعية 12.7400 12.9000
بنك قناة السويس 12.9000 13.0000
بنك التعمير والاسكان 12.8600 12.9000
بنك الكويت الوطني 12.7200 12.8400
البنك العربي الافريقي الدولي 12.8300 13.0100
بنك البركة الإسلامي 12.8900 12.9800
بنك الإسكندرية 12.8700 12.9000
المصرف المتحد 12.4500 12.9000
ميد بنك 12.6300 12.7000
أبو ظبي التجاري 12.6100 12.9600
البنك العقاري المصري العربي 12.5400 12.8900
بنك قطر الوطني الأهلي 12.7800 12.9100
البنك الأهلي الكويتي 12.9500 12.9800

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

أتاح البنك المركزي أسعار كافة العملات المختلفة، والتي جاءت بالأسعار الآتية:

العملة سعر الشراء سعر البيع
اليورو 53.7675 53.9222
الدولار الأمريكي 49.2106 49.3477
الدولار الكندي 35.7895 35.8919
الجنيه الاسترليني 62.4384 62.6173
الفرنك السويسري 57.4219 57.5887
الريال السعودي 13.113 13.151
الدنمارك كرونه 7.2053 7.2258
الدينار الكويتي 160.8347 161.3356
الريال القطري 13.4916 13.5366
اليوان الصيني 6.8589 6.8804

الجدير بالذكر أن  قد سمح البنك المركزي في اجتماع استثنائي في مارس/آذار الماضي بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لآلية العرض والطلب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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