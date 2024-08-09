انت الان تتابع خبر ”الأخضر السعودي عامل كام”.. سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - بسبب التغيرات المستمرة في سعر الجنيه وانخفاضه في الفترة الماضية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والتي نتج عنها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، أصبح المواطنون يهتمون بشكل يومي بمعرفة أسعار العملات ويتساءلون يوميا عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بشكل خاص، بالإضافة إلى تزايد العمالة المصرية داخل المملكة، كل هذا جعل البحث عن سعر الريال السعودي بالإضافة إلى سعر الدولار كبيرا، وسوف نقدم لكم في هذا المقال سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري داخل البنوك والمصارف في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري في السنوات الأخيرة، ولكن في الفترة الحالية اصبح مستقرا وسعره ثابت وبصفة خاصة في هذه الأيام دون ارتفاع او انخفاض وقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر حوالي 13 جنيه وقد يتغير السعر ويزيد أو ينقص حسب المصرف وإذا كان للبيع أو الشراء، ويرغب الكثيرون بمعرفة سعر الريال بسبب سفر عدد كبير إلى المملكة للعمل لأداء الحج أو العمرة وبالتالي يجب عليهم تحويل مبالغ مصرية كبيرة لريالات والعكس،

سعر الريال السعودي اليوم

وسوف نقدم لكم فيما يلي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء في عدد من البنوك المصرية :