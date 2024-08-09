انت الان تتابع خبر الأرز بـ 33 والسكر بـ 36.. تعرف الآن على أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية تباينًا ملحوظًا اليوم، الجمعة 9 أغسطس 2024 حيث شهد البعض ارتفاعًا في الأسعار بينما انخفضت أسعار سلع أخرى ويعتبر هذا التغير في الأسعار جزءًا من تقلبات السوق التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي، في هذا المقال سنستعرض آخر تحديث لأسعار بعض السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق بالإضافة إلى أسعار السكر والزيت والعدس.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم 9 أغسطس 2024 حوالي 33.6 جنيهًا للكيلو مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة وتعتبر هذه السلعة من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل كبير مما يجعل مراقبة أسعارها أمرًا ضروريًا.

سعر الدقيق اليوم

أما الدقيق المعبأ فقد بلغ سعره اليوم 25.77 جنيهًا للكيلو ورغم الارتفاعات الطفيفة التي شهدها الدقيق في الأشهر الماضية، إلا أن السعر الحالي يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.

أسعار السكر والزيوت اليوم

فيما يتعلق بالسكر فقد بلغ سعره اليوم 36.36 جنيهًا للكيلو أما زيت عباد الشمس، وهو أحد الزيوت الأكثر استهلاكًا فقد سجل اليوم سعر 80.55 جنيهًا للتر يعكس هذا السعر الطلب الكبير على الزيت في الأسواق المحلية والذي تأثر بارتفاع تكلفة الإنتاج والتوريد.

أسعار الفول والعدس

سجل الفول المعبأ اليوم 52.36 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر العدس المعبأ 64.83 جنيهًا للكيلو تعكس هذه الأسعار الزيادة في تكلفة هذه البقوليات التي تعد من الأغذية الأساسية في المطبخ المصري.

أسعار المكرونة والبيض

سجلت المكرونة المعبأة اليوم 31.32 جنيهًا للكيلو بينما بلغ سعر البيض البلدي 5.92 جنيهًا للبيضة تعتبر هذه السلع من العناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المستهلكون بشكل يومي.

بشكل عام، تعكس أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية اليوم تباينًا ملحوظًا يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية يُنصح المستهلكون بمراقبة الأسعار بانتظام وشراء احتياجاتهم وفقًا لأفضل الأسعار المتاحة تظل هذه السلع من الركائز الأساسية لحياة المواطنين اليومية، مما يجعل معرفة أسعارها أمرًا بالغ الأهمية لضبط الميزانيات المنزلية.