انت الان تتابع خبر استقرار ملحوظ بعد ارتفاعات طفيفة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بعد سلسلة من الارتفاعات في بنوك محلية ومع ذلك بقي السعر دون تغيير في بنك التعمير والإسكان وذلك بنهاية تعاملات أمس، سوف يسعى الكثير من المواطنين معرفة سعر الدولار بشكل يوميًا ونحن من خلال موقعنا سوف نقوم بتقديم سعر عملة الدولار اليوم في البنوك تابعونا.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بحسب ما أفادت به المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية كانت هناك زيادات طفيفة في بعض البنوك:

في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار اليوم 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع بزيادة قدرها 5 قروش لكل من الشراء والبيع.

نفس الزيادة شهدها بنك مصر حيث وصل السعر إلى 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع.

أما بنك القاهرة، فسجل 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع بزيادة 3 قروش لكل منهما.

في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الدولار إلى 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع بزيادة 5 قروش.

بينما شهد بنك البركة نفس مستوى الزيادة في الأسعار مسجلًا 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع.

أما بنك قناة السويس، فقد سجل 49.23 جنيهًا للشراء و49.33 جنيهًا للبيع بزيادة 3 قروش.

وفي بنك كريدي أجريكول، وصل السعر إلى 49.24 جنيهًا للشراء و49.33 جنيهًا للبيع بزيادة 7 قروش لكل منهما.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم

في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار اليوم 49.21 جنيهًا للشراء و49.31 جنيهًا للبيع، بزيادة 5 قروش.

وفي المقابل حافظ بنك التعمير والإسكان على سعره دون تغيير مسجلًا 49.18 جنيهًا للشراء و49.28 جنيهًا للبيع.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل سعر الدولار اليوم 49.27 جنيهًا للشراء بزيادة 5 قروش و49.35 جنيهًا للبيع بزيادة 3 قروش.

يتضح أن سوق الصرف في مصر يشهد استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار مع بعض التحركات الطفيفة في الأسعار بين البنوك المختلفة هذا الاستقرار يعكس تحسنًا نسبيًا في تدفقات العملة الصعبة وهدوءًا في الأسواق العالمية ما يعزز من استقرار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم يمثل مؤشرًا هامًا لمراقبة أداء الاقتصاد المصري خصوصًا مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية.