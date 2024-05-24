انت الأن تتابع خبر حيل بسيطة ومجربة لإزالة اللبان من الملابس.. النتيجة هتبهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق سهلة ومجربة لإزالة اللبان من الملابس، ففي حالة تعرض أحد أفراد الأسرة لذلك الأمر، تقع ربة المنزل في حيرة شديدة، وتبحث عن الطريقة التي تمكن استخدامها في إزالة اللبان من الملابس دون أن تعرض الملابس للتلف، وهذا هو ما سوف نقدمه لكم اليوم عبر موقع “دوت الخليج“.

إزالة اللبان من الملابس

استخدام الثلج

يمكنك إزالة اللبان من الملابس بكل سهولة، وذلك عن طريق استخدام الثلج، فقط قومي بوضع قطعة من الثلج بشكل مباشر على اللبان، فبذلك سوف تتمكني من تجميد اللبان، ثم قومي بإزالته بلطف باستخدام أي أداه صلبة.

استخدام البخار

يمكنك توجيه بخار الماء المغلي بشكل مباشر نحو اللبان، سواء كان باستخدام مجفف الشعر أو غلاية الماء، ثم قومي بإزالته بلطف باستخدام فرشاة أو قطعة من القماش.

استخدام زيت الطهي

حتى تتمكني من تنظيف الملابس من اللبان بكل سهولة، يمكنك توزيع القليل من زيت الطهي فوق اللبان وتركه قليلاً حتى يتشبع اللبان من الزيت، ومن بعدها يمكنك إزالته باستخدام قطعة من القماش أو فرشاة أسنان ناعمة.

استخدام مادة لاصقة

يمكنك لصق قطعة من الشريط اللاصق فوق اللبان بقوة، ثم قومي بسحبها بشكل سريع، وبذلك سوف تتمكني من إزالة اللبان من النسيج بكل سهولة دون أن تتعرض الملابس للضرر.

استخدام الخل الأبيض