تحضير ساندوتشات اللحمة بالصوص على الطريقة الغربية

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رياض - احمد صلاح - ساندوتشات اللحمة بالصوص هي واحدة من الأطباق اللذيذة في المطابخ الغربية والتي يمكن تحضيرها بسهولة داخل المنزل. تعتمد هذه الوصفة على اللحم الأحمر المتبل والمشوي بشكل مميز، وتقدم بشرائح الجبن والصوص الشهي. سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير هذا الطبق اللذيذ خطوة بخطوة لتتمتعوا بتجربة مميزة في المطبخ.

ساندوتشات اللحمة بالصوص أكلة غربية لذيذة وسهلة التحضير

وتعتبر المكونات اللازمة متوفرة في المطابخ العربية. سنقدم لكم اليوم طريقة إعداد هذه الوجبة بالصوص بشكل مفصل وبجودة تشبه المطاعم الأجنبية.

مقادير ساندوتشات اللحمة بالصوص:

– 3 شرائح لحم أحمر خالي من الدهون

– ملعقة كبيرة زيت زيتون

– ملح

– ملعقة كبيرة زعتر

– ملعقة صغيرة مرمية

– فلفل أسود

– ملعقة صغيرة بهارات لحم

– حبة بصل متوسطة الحجم مفرومة

– 2 فص ثوم

– كوب ونصف شوربة أو مرقة لحم

– 6 أرغفة خبز صغيرة

– شرائح جبن شيدر حمراء

– 2 ملعقة كبيرة صوص رسيستيرشاير

طريقة تحضير ساندوتش اللحم بالصوص:

1. قومي بتحضير تتبيلة لحمة عن طريق خلط زيت الزيتون، الفلفل الأسود، المرمية، زعتر، والملح.

2. ادهني اللحم بالتتبيلة من الجهتين.

3. ضعي اللحم في صينية مدهونة بالسمن واخبزيه في الفرن حتى ينضج.

4. قطعي اللحم إلى شرائح.

5. افتحي أرغفة الخبز وضعي عليها اللحم وجبن شيدر.

6. في نفس الصينية، ضعي البصل والثوم حتى يحمرا.

7. أضيفي الزعتر وصوص رسيستيرشاير والشوربة، واتركيهم على نار هادئة.

8. بعد أن يصبح الصوص سميكًا، قدميه مع الساندوتشات.

9. لتحمير الساندوتشات، ضعيها في الفرن حتى تنضج وتحمر.

10. قدمي الساندوتشات مع الصوص المميز.

هذا هو الطريقة الكاملة لتحضير ساندوتشات اللحم بالصوص، والتي تعتبر وجبة شهية وسهلة التحضير.