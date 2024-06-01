انت الأن تتابع خبر بنص كوب زيت فقط هتعملي لولادك بسكويت التمر الهش بيذوب في الفم.. احلى من الجاهز وبمكونات متوفرة بالبيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُقدم بسكويت التمر كحلوى شعبية تُستخدم في مختلف أنحاء العالم وتُعد خيارًا مغذيًا واقتصاديًا، خاصةً للأمهات اللواتي يبحثن عن وصفات صحية لأسرهن.

تمتاز هذه الوصفة بمرونتها في استخدام المكونات، حيث يُمكن تحضيرها باستخدام الزيت أو الزبدة أو السمن حسب التفضيل. على سبيل المثال، يُمكنك استخدام نصف كوب من زيت الذرة لصنع بسكويت التمر الذي يمتاز بمذاقه الهش وتكلفته المنخفضة مقارنةً بالأنواع المعدة مسبقًا.

المكونات الأساسية لهذه الوصفة تتضمن كوبين ونصف من الدقيق وكوب من التمر، بالإضافة إلى الزيت، وتُعزز بنكهات مثل اليانسون والفانيليا وحبات السمسم لتحسين الطعم. تبدأ عملية التحضير بخلط هذه المكونات وتشكيلها إلى عجينة يتم حشوها بالتمر، ثم تُخبز في فرن مُسخن إلى درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

بالنسبة للوصفة التي تستخدم الزبدة، تشتمل المكونات على الدقيق، الزبدة، السكر، والتمر، مع إضافة محسنات مثل البيكنج باودر والصودا وتتبع طريقة خبز مماثلة. كما يُمكن التحوير باستخدام السمن بطريقة تجعله يُسخن مع التمر وقليل من الماء الدافئ لتحسين التجانس قبل إضافة الدقيق والمكونات الأخرى.

تُسلط هذه الوصفات الضوء على الدور الغذائي والحضاري للتمر، مؤكدة على أهميته كمكون أساسي في تحضير الحلويات في مختلف الثقافات حول العالم.