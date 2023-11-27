نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:22، المد الثاني عند الساعة 02:04، والجزر الأول عند الساعة 19:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:33.

وبحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:29، والمد الثاني عند الساعة 22:33، والجزر الأول عند الساعة 15:29، والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 90 50

دبي 29 22 85 50

الشارقة 29 21 80 45

عجمان 28 22 80 45

أم القيوين 28 21 80 50

رأس الخيمة 29 21 80 45

الفجيرة 28 23 80 40

العـين 29 20 90 30

ليوا 28 19 90 40

الرويس 29 21 70 40

السلع 30 22 70 40

دلـمـا 29 22 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 26 80 60

أبو موسى 27 27 75 60.