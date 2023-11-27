“أبوظبي التقني” يطلق مسابقة مهارات آسيا العالمية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ يطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اليوم منافسات الدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية أبوظبي 2023، التي تستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من شباب وفتيات 31 دولة؛ يتنافسون في 28 مهارة تقنية ومهنية؛ ذات علاقة وثيقة بصناعة مستقبل الدول والمجتمعات.

وبحسب صحيفة “البيان”، قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن انطلاقة الدورة الثانية من المسابقة، تحظى برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حيث تقام لأول مرة؛ تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بما يضمن توفر كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمسابقة.

وأوضح أن المسابقة تبدأ اليوم بتعريف المشاركين بنظام المنافسات والتأكد من استعداداتهم وتوفر كافة المعدات والخدمات اللوجستية التي يحتاجونها؛ لبدء التحديات والمنافسات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.