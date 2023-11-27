“أبوظبي للصحة العامة” يفتتح مركز السلامة في “شخبوط الطبية”

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

افتتح مركز أبوظبي للصحة العامة، مركز السلامة للتوعية بالوقاية من الإصابات، وذلك ضمن المرحلة التجريبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وبحسب “وام”، يهدف المركز إلى توعية جميع أفراد المجتمع حول أسباب الإصابات وطرق الوقاية منها، عن طريق تقديم تجربة تفاعلية للزوار ، التي ستساهم في تعزيز التعلم والتوعية بأساليب مبتكرة تنعكس إيجابياً على الأفراد في تطوير مهاراتهم، حول مواضيع الوقاية من الإصابات مثل الإصابات الناجمة عن الإجهاد الحراري والضوضاء المهنية وإصابات كبار المواطنين والمقيمين والأطفال في المركبات والمنزل، بالإضافة إلى توضيح أهمية معدات الحماية الشخصية في الحفاظ على السلامة.

حضر الافتتاح، سعادة مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، وسعادة الدكتورة فريدة الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الأمراض المعدية في المركز، والدكتور صالح سيف آل علي المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة أبوظبي، بالإضافة الى الدكتور ناصر عماش الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور مارسيلو ريبرو رئيس قسم الصدمات والرعاية الحرجة وجراحة الرعاية الحادة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والدكتور أحمد الصيعري رئيس قسم الجراحة العامة والمدير الطبي لبرنامج الصدمات في مدينة الشيخ شخبوط الطبية .

وتعد الوقاية من الإصابات المرورية لدى الأطفال من أولويات المركز، وأحد طرق الحد من حدوثها هو استخدام مقاعد الأطفال في السيارة، حيث يقدم المركز عرضاً حياً لطريقة تركيب مقاعد الأطفال في السيارات لضمان سلامته وحمايتهم من الخطر، ويتم في نهاية التجربة تقييم تجربة الزوار عن طريق استبيان بسيط هدفه إجراء تحليلات دورية لقياس مدى تأثير المركز على تقليل الإصابات في المجتمع وزيادة وعي الأفراد.

وقال سعادة مطر سعيد النعيمي إن هذا المشروع يعكس التعاون الوثيق بين المركز وشركائه الإستراتجيين، لافتا إلى أن الهدف من مركز السلامة والتوعية هو زيادة الوعي حول سُبل الوقاية من الإصابات وعلاجها مُبكراً من خلال توفير التدريب والتعليم لجميع أفراد المجتمع من زوار المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور ناصر عماش ضرورة رفع مستوى الوعي وتثقيف الجمهور بأهمية الوقاية من الإصابات.

ويقدم مركز السلامة، مجموعة من الأقسام المتميزة، وتشمل السلامة في المنزل، و الحد من إصابات كبار المواطنين، وعروض توضيحية لمقاعد السيارة لمختلف الفئات العمرية والسلامة من الإصابات الناجمة عن الحرارة ، بالإضافة إلى تفاصيل شاملة حول معدات الحماية الشخصية وكيفية استخدامها.