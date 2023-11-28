نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 28-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الداخلية، ويصبح صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض خاصة غرباً، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 29) / الصغرى (21 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (17 – 21).

المناطق الجبلبة: العظمى (20 – 28) / الصغرى (11 – 18).