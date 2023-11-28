نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 09:00 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 28-11-2023.
وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الداخلية، ويصبح صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام”.
وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض خاصة غرباً، وهي كالتالي:
المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 29) / الصغرى (21 – 26).
المناطق الداخلية: العظمى (27 – 31) / الصغرى (17 – 21).
المناطق الجبلبة: العظمى (20 – 28) / الصغرى (11 – 18).