نشكركم على متابعتكم خبر مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2024 يتضمن 6200 وظيفة و3 آلاف مسكن للمواطنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – دوت الخليج

استحدث مشروع القانون الاتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، نحو 6200 وظيفة للسنة المالية 2024، في جميع قطاعات الميزانية.

ويشير المشروع، إلى أن قيمة تعويضات الموظفين بلغت 24 مليار و879 مليون درهم، بنمو 7% عن سنة 2023.

وخصص مشروع القانون الاتحادي، الذي تم عرضه اليوم، مبالغ مالية ستعمل على اعتماد 3 آلاف قرار إسكاني للعام 2023.

وبلغت مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية 3 مليارات و204 مليون درهم، وفق ما أوردته صحيفة “البيان”.