نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تكرم شركة AGMC GEELY للسيارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

كرم اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، شركة AGMC GEELY للسيارات، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم في توفير مركبات للإدارة العامة للمرور في شرطة دبي.

وبحسب بيان الشرطة عبر حسابها في فيسبوك، قال اللواء الغيثي إن شرطة دبي عززت أسطول دورياتها بعدد من السيارات من نوع GEELY طراز TUGELLA GL، والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات الحديثة، وتحتوي على أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني، وبما يُساهم في الارتقاء في الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات. وإن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي بين القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة AGMC GEELY، وحرصاً من الجانبين على ترجمة مسؤولياتهما الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، شرطة دبي

وأشاد اللواء عبدالله الغيثي بالتعاون والتنسيق المشترك بين شرطة دبي وشركة AGMC GEELY في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن شرطة دبي كانت ولاتزال حريصة على عقد الشراكات مع القطاع الخاص، وهذه الشراكة الدائمة والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين يعكس توجهات الحكومة في تعزيز التواصل والتعاون الإيجابي والتكامل المنشود في تنفيذ المبادرات المشتركة والمسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن الصورة الرائدة لإمارة دبي ومستوى دور القطاع الحكومي والخاص من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه المبادرات تترك أثراً إيجابياً واسعاً في دعم صورة دبي، وتعزيز مكانتها بين أفضل المدن للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ونحن واثقون من أن هذه السيارات ستسهم في الارتقاء بأدائنا وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات.