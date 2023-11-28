نشكركم على متابعتكم خبر 4800 تشكيل مضيء تزين أبوظبي ومدنها الخارجية احتفاءً بعيد الاتحاد الـ52 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي تركيب 4800 تشكيل هندسي مضيء لتزيين شوارع جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للبلدية ومراكزها الفرعية، وذلك لمشاركة أفراد المجتمع احتفالاتهم بعيد الاتحاد الـ52، ونشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وبحسب “وام”، عملت فرق البلدية على تركيب آلاف التشكيلات المضيئة في العديد من الشوارع الرئيسية والدوارات والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي، والتي يعد أبرزها شارع كورنيش أبوظبي، وكذلك الطرق الخارجية السريعة مثل شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد وطريق المطار، بالإضافة إلى المدن الخارجية الواقعة ضمن نطاق البلدية.

وجاءت تصاميم قطع الزينة متنوعة ومتناغمة لتشكل لوحات فنية مضيئة متكاملة، تجسد المعاني الوطنية وروح الاتحاد وابتهاج أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها باليوم الوطني، حيث تضمنت التشكيلات 120 مجسماً ثلاثي الأبعاد تم تثبيته بمستوى الأرض، و120 مجسماً ثلاثي الأبعاد معلقاً، وكذلك 1500 مجسم للرقم (52) للدلالة على عدد سنوات الاتحاد، بالإضافة إلى 320 حبلاً ضوئياً معلقاً بعرض الطريق على شكل ستائر من الإنارة تزين العديد من الشوارع والجسور.

وتتميز زينة العام الجاري بتركيب مجسمات ثلاثية الأبعاد باللون الأبيض مع خطوط رفيعة خضراء، وإنارة متحركة بشكل عمودي بألوان علم الإمارات (الأحمر، والأخضر، والأبيض)، بالإضافة إلى الآلاف من وحدات الإنارة الوميضية (FLASHERS) التي تم تثبيتها على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة.

وتجسد اللوحات المضيئة العديد من العبارات والجمل التي تعبر عن المناسبة الغالية، حيث تتميز التشكيلات والمجسمات الهندسية بتنوع النصوص والكلمات الاحتفالية، بالإضافة إلى تشكيلات تجسد شعار وعلم الدولة وأخرى تجسد بعضاً من عناصر التراث الإماراتي مثل الصقور والخيول والمباني والقلاع القديمة.