نشكركم على متابعتكم خبر إجراء تمرين إخلاء طارئ في برج خليفة والأنشطة مستمرة كالمعتاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 08:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتزم برج خليفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، إجراء تمرين إخلاء طارئ يوم الأربعاء 29 نوفمبر عند الساعة العاشرة صباحاً، ضمن إطار التزامه بتعزيز جاهزية مواجهة الطوارئ.

سيتركز هذا التمرين على الطوابق السكنية رقم 107 و108 و109 في برج خليفة، في خطوة تأتي ضمن سعي المبنى المستمر لضمان أعلى مستويات الأمان والاستعداد للطوارئ لساكنيه وفرق الاستجابة للحالات الطارئة.

أكد المسؤولون أن الأعمال منطقة «قمّة البرج، برج خليفة» وفندق أرماني دبي ستستمر بدون أي انقطاع خلال فترة التمرين. كما ستظل الطرق المؤدية إلى برج خليفة والمناطق المجاورة مفتوحة أمام العامة.

في مقابل ذلك، يُرجى من الزوار والسكان ملاحظة أنه سيتم تطبيق تدابير خاصة بالتحكم في الدخول إلى البرج ابتداءً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى نهاية التمرين، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان بيئة آمنة ومنظمة خلال التمرين.

تم إبلاغ جميع الأطراف المعنية لضمان إجراء التمرين بسلاسة وبأقل قدر من التأثير على الأنشطة اليومية للسكان والزائرين. وقد طُلِب من الجمهور وسكان الطوابق المعنية على التعاون مع السلطات خلال هذا التمرين، والذي يعد حيوياً في تحسين قدرات الاستجابة للحالات الطارئة وضمان سلامة جميع المقيمين والزوار على حد سواء.