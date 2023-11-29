نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد مهنئاً السعودية: نبارك لعاصمة الخير والمجد فوزها باستضافة إكسبو 2030 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 05:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها بتنظيم “إكسبو 2030”.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نبارك لعاصمة الخير والمجد.. عاصمة الازدهار والاستقرار الرياض الحبيبة فوزها باستضافة إكسبو 2030 … نبارك لأخي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تصويت العالم لتكون الرياض وجهته ومحطته الثقافية في 2030 .. فرحة الشعب السعودي فرحتنا .. ونجاحهم نجاحنا .. واستضافتهم للعالم في 2030 فوز لنا ولخليجنا ولمنطقتنا.. ألف مبروك للسعودية”.