نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 29-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية و الشمالية، ويصبح صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة غرباً على البحر بعد ظهر الغد ، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضرب تدريجياً بعد ظهر الغد في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 30) / الصغرى (19 – 24).

المناطق الداخلية: العظمى (26 – 31) / الصغرى (15 – 19).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 24) / الصغرى (10 – 17).