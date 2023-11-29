نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 06:56 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 29-11-2023.
وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية و الشمالية، ويصبح صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام”.
وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا خاصة غرباً على البحر بعد ظهر الغد ، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضرب تدريجياً بعد ظهر الغد في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.
وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:
المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 30) / الصغرى (19 – 24).
المناطق الداخلية: العظمى (26 – 31) / الصغرى (15 – 19).
المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 24) / الصغرى (10 – 17).