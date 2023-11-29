نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1018 نزيلا بمناسبة عيد الاتحاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 10:54 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

أمر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلا من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية. ممن تنطبق عليهم شروط العفو، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

ويأتي الإفراج في إطار حرص صاحب السمو على إعطاء المفرج عنهم فرصة للعودة وبدء حياة جديدة، وإدخال الفرحة إلى أسرهم.

وباشرت الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لضمان عودة المشمولين بأمر العفو إلى أهلهم وذويهم في أقرب وقت.