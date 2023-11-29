نشكركم على متابعتكم خبر ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم.

وأفادت الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.

كما وكشفت بياناتنا عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها، وتم إيقاف انتفاع المواطنين الذين ثبت تورطهم في “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.