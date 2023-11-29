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هيئة الأوراق المالية والسلع تعلن عطلة الأسواق بمناسبة عيد الاتحاد

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عطلة الأسواق المالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، ستبدأ اعتبارا من السبت 2 ديسمبر.

 

وأشارت الهيئة إلى أن العطلة تستمر حتى الاثنين 4 ديسمبر، على أن تستأنف التداولات يوم الثلاثاء 5 ديسمبر.

 

وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن القرار جاء استنادا إلى إعلان مجلس الوزراء بشأن عطلة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، وبعد التشاور والتنسيق مع سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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