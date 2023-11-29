نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يدشن الزورق “بني ياس P110” فئة كورفيت ليدخل الخدمة ضمن أسطول القوات البحرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الزورق “ بني ياس P110 ” فئة كورفيت، الذي أنتجته مجموعة نافال الفرنسية.

وبحسب “وام”، رفع سموه علم الدولة على سارية الزورق، معلناً تدشينه الرسمي ودخوله الخدمة ضمن أسطول قواتنا البحرية.

حضر مراسم التدشين .. معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

وقام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية في مختلف أرجاء الزورق، وتوقف عند غرفة القيادة والتحكم ، واستمع سموه من عدد من ضباط القوات البحرية إلى شرح واف حول مهام الزورق والتقنيات العالية التي تُستخدم في هذه القطعة البحرية، لتعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية في تنفيذ مهامها وواجباتها.