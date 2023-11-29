نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : اتصال هاتفي يجمع وزير الخارجية مع نظيره الإيراني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 07:54 مساءً -

متابعة – مروة البطة

تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلاله تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وبحث تداعياتها الإنسانية والأمنية.

كما ناقش الجانبان أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى أهالي غزة بوتيرة مكثفة وعلى نحو آمن ومستدام، وتطرقا إلى الأوضاع الراهنة في ضوء الهدنة التي تم التوصل لها.

كما استعرضا ملف مكافحة التغير المناخي والجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد في إطار استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تنطلق أعماله غدا في مدينة إكسبو دبي.

وأكد سموه خلال الاتصال الهاتفي على الأولوية القصوى لحماية أرواح كافة المدنيين، ودعم دولة الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بما يلبي احتياجاتهم.

وتم بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.