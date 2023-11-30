نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 08:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 30-11-2023.

وقال المركز في بيانه: ” تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، والطقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، غائم أحياناً أقصى الشمال وقد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، رطب ليلاً وصباح الجمعة، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خاصة غرباً مثيرة للغبار، بسرعة 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.