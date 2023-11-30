نشكركم على متابعتكم خبر علي سعيد النيادي: يوم الشهيد ذكرى تجسد لنا جميعاً معاني الشجاعة والإخلاص والولاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إن يوم الشهيد، يوم يحمل في طياته قيم الفداء والتضحية التي رسخها أبناء الوطن للدفاع عن قيمه وأمنه واستقراره، وحماية مكتسباته.

وبحسب “وام”، أضاف ، بهذه المناسبة ، أن هذه الذكرى السنوية تجسد لنا جميعاً معاني الشجاعة والإخلاص والولاء، حيث نقف إجلالا واحتراماً أمام التضحيات التي قدمها أبناؤنا الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن المعطاء.

وأكد أن شهداء الوطن الأبرار، سطروا للتاريخ قصصا تحمل روح الفخر والاعتزاز، لتظل تضحياتهم مصدر إلهام لنا جميعاً، ومنارة للمضي قدما في خدمة الوطن وحمايته في مختلف الظروف، كما أن ليوم الشهيد أهمية كبيرة تعكس اللحمة الوطنية وقيم التضحية.

وقال : “ نغتم هذه الفرصة لنجدد الولاء والانتماء، ونعاهد أنفسنا على حماية الوطن وصون كرامته، وذلك تكريما وعرفاناً لشهدائنا الأبرار والبواسل، الذين جادوا بروحهم فداءً لوطنهم وذويهم. فيوم الشهيد هو بمثابة رد للجميل الذي قدموه، وفرصة لإبراز مدى تلاحم شعب الإمارات مع قيادته الرشيدة ، حفظ الله دولة الإمارات قيادة وشعباً، وحفظ أمنه واستقراره”.