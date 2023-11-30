مقصود كروز: نقف في يوم الشهيد وقفة عز وكرامة انتماء إحياء لذكرى شهداء الإمارات البواسل

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قال سعادة مقصود كروز رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ، نقف اليوم في يوم الشهيد وقفة عز وكرامة وانتماء، إحياء لذكرى شهداء الإمارات البواسل، ونتذكر أسماء من سطروا بطولاتهم وتضحياتهم في صفحات الخلود وحب الوطن، ليكونوا نموذجاً في تقديم كل ما هو غالي ونفيس في سبيل حماية الأرض وكرامة الإنسان، مقتدين بالقيم العليا التي تزين مسيرة العطاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب “وام”، أضاف سعادته ، بهذه المناسبة، نحيي أمهات الشهداء وعائلاتهم تحية إجلال وإكبار، ونتمنى لهم الصبر الجميل والذكرى الطيبة لأبنائهم الأبطال الشامخين، تغمدهم الله بواسع رحمته، وألهم محبيهم وذويهم السلوان.