نشكركم على متابعتكم خبر الداخلية تعتمد الختم الرقمي لخدمات ترخيص الآليات والسائقين عبر الهوية الوطنية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – دوت الخليج

قالت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إنها اعتمدت النماذج الجديدة لخدمات ترخيص الآليات والسائقين باستخدام الختم الرقمي من خلال الهوية الرقمية، اعتبارا من اليوم.

وأشارت إلى أن الخدمات تشمل شهادة حيازة مركبة، وشهادة تصدير مركبة خارج الدولة، وشهادة تحويل مركبة داخل الدولة، وشهادة تسفير سياحي.

كما تشمل الخدمات، شهادة لمن يهمه الأمر لكل من “صحة بيانات رخصة القيادة، المالك الأول للمركبة، المركبة موجودة داخل الدولة، صحة بيانات المركبة، وكشف المركبات”.