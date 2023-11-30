نشكركم على متابعتكم خبر قائد عام شرطة أبوظبي: تضحيات شهداء الوطن وذكراهم ستبقى خالدة في النفوس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن تضحيات شهداء الوطن ستظل خالدة في الذاكرة والوجدان، فقد سطروا أنبل التضحيات لتبقى راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في ساحات العزة والكرامة والواجب الوطني والإنساني.

وبحسب “وام”، قال، في كلمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد التي تصادف 30 نوفمبر في كل عام : “ لنا وقفة ومحطة نعتز بها، إنه يوم الشهيد ، الذي نؤكد فيه الاعتزاز ببطولة أبناء الإمارات البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن والذود عنه بإقدام وشجاعة ، مقدمين أرواحهم في سبيل أن تظل راية الإمارات شامخة”.

وأضاف: “ إنه ومع ذكرى هذا اليوم يقف الجميع ، قادة وشعباً ، رجالا ونساءً ، صغاراً وكباراً ، تكريماً لمن لبوا نداء الواجب في سبيل رفعة وعزة دولة الامارات ، ومساندة الشقيق والصديق ، ووهبوا أرواحهم دفاعاً عن الحق وتأكيداً لقيم الولاء والإخلاص والعزة والكرامة”.

وأكد معاليه أن تضحيات شهداء الوطن وذكراهم ستبقى خالدة في النفوس، وأسماءهم أوسمة فخر واعتزاز على صدور أبناء الامارات، بما سطروه من معاني البطولة والعطاء الذي لا ينتهي.