أحمد بن محمد: شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 11:59 صباحاً - خاص – نغم حسن

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة “يوم الشهيد”، إن الشهداء جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “يمثل يوم الثلاثين من نوفمبر من كل عام ذكرى وطنية عزيزة … شهداء الوطن جسدوا أسمى معاني حب الوطن والتضحية من أجله وتلبية نداء الواجب في كل مكان وزمان … رحم الله شهداء الإمارات وأدام على بلادنا الأمن والأمان والعز والرخاء”.