نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 02:56 مساءً - خاص – نغم حسن

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة، حطوا رحالهم في دولة الإمارات لمناقشة قضية الحفاظ على كوكب الأرض للأجيال القادمة.

وقال سموه عبر حسابه الشخصي في “إكس”: “نرحب في دولة الإمارات بأكثر من 70 ألف ضيف من 198 دولة .. رؤساء دول وقادة حكومات ووزراء ومسئولي شركات ومنظمات دولية وأكاديميين وإعلاميين حطوا رحالهم في دولتنا لمناقشة قضية واحدة .. هي الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة ..

المهمة عظيمة .. والتحديات كبيرة .. ولكن يعلمنا التاريخ أن اجتماع البشر وتعاونهم وتوحيد جهودهم كان وما يزال أعظم سر في ازدهار حضاراتهم واستمرار تقدمهم …

كل التوفيق للجميع في هذه المهمة الإنسانية ونجدد ثقتنا في فريقنا الوطني في استضافة وتنظيم هذا الحدث الدولي الاستثنائي في دولة الإمارات”.