نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28» على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 06:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم – كلاً على حدة – فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية باراغواي ومعالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومعالي دينغ شيو شيانغ الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين ، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” الذي بدأت أعماله اليوم في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف “كوب 28” وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

حضر اللقاءات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية والوفود المرافقة لضيوف الدولة التي تضم وزراء وكبار المسؤولين.

وقام صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد بزيارة إلى جناح إثيوبيا المشارك في مؤتمر “كوب 28” والذي يعرض تجاربها فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة الإرث الأخضر وتطوير الطاقة المتجددة وغيرها من مبادرات الاستدامة.