نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً بوجه عام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 30 نوفمبر 2023 07:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:27 والمد الثاني عند الساعة 05:24 والجزر الأول عند الساعة 08:13 والجزرالثاني عند الساعة 22:00.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:55 والمد الثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 22 75 35

دبي 29 22 75 40

الشارقة 28 21 80 40

عجمان 29 22 85 35

أم القيوين 29 20 80 30

رأس الخيمة 30 21 85 40

الفجيرة 29 23 80 45

العـين 28 18 85 25

ليوا 28 18 85 35

الرويس 26 22 75 40

السلع 25 23 70 40

دلـمـا 25 22 70 45

طنب الكبرى 26 23 85 50

طنب الصغرى 26 23 85 50

أبو موسى 26 23 85 50.